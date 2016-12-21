Максим Галкин: Мне хочется плакать

Максим Галкин дал откровенное интервью. Популярный ведущий и шоумен рассказал о работе с детьми и признался, что ему хочется плакать, если он видит слезы на глазах у ребенка.

Максим Галкин рассказал о работе в новом шоу "Лучше всех", суть которого – показать таланты обычных российских детей (и заодно всем вместе умилиться). Отметим, что телепроект имел успех у аудитории. "Честно, как только мне предложили вести этот проект, я сразу понял, что он будет успешным", – заявил Галкин.

Шоумен объяснил, что ему интересно раскрывать людей, особенно самых обычных. "К сожалению, этот жанр, когда обычные люди приходят в эфир, практически исчез. И даже в телевизионных играх и викторинах участвуют звезды. А с детьми мне вдвойне интереснее, потому что они очень самобытные", – отметил телеведущий.

Из-за того, что в передаче снимаются дети, могут происходить разные непредвиденные случаи. Так, мальчик-шахматист расплакался, когда проиграл 12-му чемпиону мира Анатолию Карпову. Однако Галкин ничуть не растерялся. Более того, он сам хотел расплакаться.

"Я и раньше любил детей. Но после того, как сам стал отцом, я подсознательно воспринимаю всех детей как своих. Я вижу ребенка в первый раз, я вижу ребенка на улице – у меня уже внутреннее умиление зашкаливает. Я автоматически их всех люблю. Они не могут меня поставить в неудобное положение. Даже когда они меня перебивают. Когда ребенок плачет, мне хочется плакать с ним. Я же думаю в этот момент не о себе и не о программе, а о нем", – цитирует Максима Галкина сайт "Комсомольская правда".

Шоумен порассуждал о том, нормально ли, что родители показывают своих детей всей стране. Ведь в обществе крепки всякие предрассудки и боязнь сглаза. Галкин так высказался на эту тему:

"Если уж верить в существование сглаза и прочих суеверий, то могу сказать, что сильнее, чем у детей, ангелов-хранителей нет ни у кого"

Максим отметил, что это взрослым следует опасаться, когда они появляются в телевизоре. "Я и сам своих детей показывал в программе "МаксимМаксим". Спасибо тем родителям, которые показывают своих детей. Некоторым детям это помогает обрести уверенность в себе, некоторым детям это очень нужно", – уверен шоумен.