Лазарев: Я счастлив быть папой и воспитывать сына

Популярный певец Сергей Лазарев, два с половиной года скрывавший своего сына, прервал молчание. Исполнитель объяснил, почему прятал ребенка, и попросил уважать его личное пространство.

23 декабря репортеры сообщили, что Лазарев сумел проявить чудеса конспирации, два с половиной года скрывая сына. О наследнике певца известно немного, так как исполнитель "не хотел бы предавать огласке" свою личную жизнь.

Мальчика зовут Никита, он родился в 2014 году. Сергей успешно прятал от чужих глаз своего отпрыска, пока папарацци не сфотографировали их вместе на выходе из храма. О матери Никиты журналисты пока ничего не узнали.

Устав от бесконечных звонков и вопросов в интернете, Сергей расставил все точки над i в этом щекотливом вопросе.

"Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей, такое повышенное внимание – это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке, – написал в соцсетях Лазарев. – Именно поэтому, мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 3 2016 в 2:54 PST

Однако, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. "Но сегодня, так случилось, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни. И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына", – признался новоиспеченный отец.

Лазарев обратился к любителям перемывать чужие кости. "Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание!" – завершил свое послание исполнитель, а поклонники массово кинулись его поздравлять с рождением сына.