Новый роман Сергея Лазарева

Новость о наличии у певца Сергея Лазарева двухлетнего сына наделала в Сети много шума. Правда, некоторые знакомые артиста сомневаются в достоверности данной информации.

"Если бы Сергей Лазарев хотел пойти по стопам Филиппа Киркорова, то есть завести детей, он бы сделал это громко, – рассказал корреспонденту Dni.Ru знакомый исполнителя, известный PR-специалист Иван Ирбис. – Вряд ли ребенка можно было скрывать столько времени. А раз об этом ничего не известно, скорее всего, журналисты ошиблись – это может быть просто ребенок знакомых, его крестник, в конце концов".

Кроме того, по словам собеседника Dni.Ru, сейчас у Лазарева совсем другие заботы. "У Сергея новые отношения, думаю, ему пока не до детей, – пояснил он. – Ну а вообще обсуждать личную жизнь кого-либо, я считаю, не очень корректно".

Фото опубликовано Иван Ирбис (@ivanirbis) Июн 24 2016 в 3:33 PDT

Напомним, папарацци засняли Сергея Лазарева с маленьким мальчиком во время посещения одного из московских храмов. На видео рядом с популярным исполнителем – его мать и двухлетний малыш, который держит певца за руку. Лазарев играет с ним и усаживает его в свой автомобиль. Репортеры выяснили: мальчика зовут Никита, он появился на свет в 2014 году.

Сам Лазарев не стал это опровергать и подтвердил, что действительно имеет сына. Однако раскрывать подробности отношений с семьей отказался. "Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке", – процитировал исполнителя Life.ru.