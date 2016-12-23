Тайные дети артистов

23 декабря репортеры сообщили, что популярный певец Сергей Лазарев сумел проявить чудеса конспирации, два с половиной года скрывая сына. Dni.Ru вспомнили других знаменитостей, прятавших от общественности наследников.

О наследнике Лазарева известно немного, так как исполнитель "не хотел бы предавать огласке" свою личную жизнь. Мальчика зовут Никита, он родился в 2014 году. Сергей успешно скрывал своего отпрыска, пока папарацци не сфотографировали их вместе на выходе из храма. О матери Никиты журналисты пока ничего не узнали.

До Лазарева подобный сюрприз своим поклонникам и журналистам устроил Филипп Киркоров. "Поп-король ремейков" огорошил народ, сообщив о появлении на свет его дочки Аллы-Виктории 26 ноября 2011 года.

До этого светлого момента никто и не подозревал, что избранница артиста беременна. Да Филипп и не спешил представлять загадочную женщину общественности. Эта история о матери ребенка поп-короля до сих полна всевозможных слухов и темных пятен.

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 2 2016 в 3:18 PST

Второй наследник Киркорова, Мартин, появился на свет так же внезапно, как и сестра. О его рождении 29 июня 2012 года певец объявил во время концерта. И тоже ни один папарацци не знал, что избранница звезды в положении.

Фото опубликовано MartinKirkorov (@martinkirkorov) Дек 13 2016 в 2:56 PST

Какое-то время Филипп скрывал малышей от любопытных глаз, но в последнее время он часто берет их с собой на светские мероприятия. И Мартин, и Алла-Виктория очень хороши собой, поэтому эффектная троица "папа-дочь-сын" вызывают неизменные возгласы восхищения в толпе зевак.

Моё счастье ❤️❤️ Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 1 2016 в 11:14 PST

Новость о том, что 18 сентября 2013 года у Аллы Пугачевой и Максима Галкина родилась двойня, взбудоражила всю страну. Ничего не предвещало столь радостного события: супруги ни единым словом не намекнули репортерам, что ожидают общих наследников. Разумеется, Примадонна с округлым животом не ходила, в детских магазинах памперсами не закупалась.

Папарацци уже по факту сообщили, что у Аллы и Максима родились дочь Елизавета и сын Гарри. Двойню в тайне выносила суррогатная мать. Как и Филипп, супруги долго скрывали своих малышей, но потом перестали. Теперь каждый желающий может в Instagram Примадонны регулярно наблюдать, как растут ее наследники.

Радость моя Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 19 2016 в 10:56 PST

В роли пианиста Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 19 2016 в 11:13 PST

Бывает так, что знаменитостям удается долгое время скрывать своих партнеров и отпрысков. Например, не так давно певец и миллионер Андрей Ковалев на передаче "Про любовь" рассекретил молодую любовницу, 23-летнюю Марию Булгакову, которая уже успела родить ему сына. Папарацци об этом ни сном, ни духом. Несмотря на серьезность отношений, Андрей и его избранница пока так и не поженились. Андрей отшутился, что сперва ждет от Марии нескольких детей.

Мое счастье)) #андрейковалев #никитаковалев #сын #моесчастье Фото опубликовано Андрей Ковалев (@andreykovalev_russia) Ноя 24 2016 в 2:38 PST

Иногда певцы и актеры скрывают жен и детей, чтобы не распугать армию поклонниц, от которых зависит их успех и достаток. Бывают случаи, когда звезды не идут на контакт с тайными детьми, чтобы не испортить себе репутацию и избежать ненужной огласки.

Например, актер Александр Семчев всегда старался избегать разговоров о своем внебрачном сыне Павле. С его мамой артист расстался, когда она еще была на пятом месяце. Однажды отец и сын встретились. Семчев приехал с гастролями в Брянск, а его бывшая возлюбленная Татьяна пришла с 14-летним сыном за кулисы.

"Перед выпускным я попросил его приехать, чтобы он видел, как я окончил школу, порадовался со мной. Он обещал, но когда я позвонил накануне, сказал: "Я известный человек. Это будет сенсация: Семчев приезжает в город Почеп к внебрачному сыну на выпускной. Ну что это такое?" – пожаловался жадным до сенсаций репортерам Павел.

Некоторые артистки, недавно ставшие мамами, предпочитают прятать своих детей от общественности. Виктория Дайнеко год назад родила дочь и до сих пор скрывает и лицо малышки, и ее имя. Поклонники звезды уже устали гадать, как зовут наследницу певицы и ее мужа Дмитрия Клеймана. Фанаты проводят целые расследования. Однажды Дайнеко похвасталась новым ювелирным украшением с гравировкой в честь рождения дочери. На нем есть надпись: "Любовь". Неравнодушные предположили, что, возможно, это как раз и есть имя, выбранное для малышки.

Фото опубликовано Victoria Daineko (@victoriadaineko) Апр 25 2016 в 2:33 PDT

Главными конспираторами страны по части детей являются Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган. Эпопея с беременностью и родами светской львицы превратилась в настоящее приключение и даже невыполнимую миссию для папарацци. Имя малыша скрытные родители до сих пор еще не сообщили общественности. И фото ребенка не показывают. И вообще заявили, что никому и ничего рассказывать о личной жизни не будут. Только один глянцевый журнал, для которого Собчак обнажила большой живот и душу, стал исключением.

Фото опубликовано A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Ноя 10 2016 в 5:24 PST

Из голливудских звезд сейчас активно скрывают своих отпрысков Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли и Эштон Катчер с супругой Милой Кунис. Последние объяснили свое нежелание обнародовать фотографии дочки и сына. "Мы хотим, чтобы наши дети сами решили, будут они жить публичной жизнью или нет. Мы не станем делать этот выбор за них", – сообщил в недавнем интервью Эштон.