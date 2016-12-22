Иосиф Пригожин накинулся на обидчиков Валерии. Продюсер популярной певицы жестко ответил на критику общественности, назвав особо злых комментаторов "чучелом" и "негодяями".

Статья об Иосифе Пригожине и "золотом голосе России" Николае Баскове получила неожиданное продолжение. В частности, в комментариях к статье на Dni.ru случилась настоящая баталия между читателями и самим продюсером.

Несмотря на то, что в статье рассказывалось о Пригожине, который предрек Баскову полнейшее забвение, комментаторы в весьма жесткой форме прошлись по продюсеру и его подопечной (и по совместительству супруге) Валерии. Разумеется, Пригожин не смог оставить критические отзывы без внимания.

На все нападки на Валерию Иосиф реагировал очень жестко. "За оскорбления дал бы Вам по роже.Трусливые негодяи ,которые способны прятаться за чужие ники. В лицо мне не смогли бы сказать", – заявил Пригожин.

Продюсер бился за Валерию как рыцарь. К примеру, когда один из комментаторов заявил, что у певицы нет таланта, продюсер отреагировал так: "Вот бы на Вашу рожу и на Вас посмотреть.Кто говорит о вкусах и кто разбирается в профессионализме". А тому, кто заявил, что Валерия "никакая певица", Пригожин поинтересовался: "А судьи кто?"

А другому комментатору Иосиф буквально прочитал лекцию о воспитании: "Кто Вы ,что бы давать оценку людям ,которые добились успеха пройдя все круги ада.Живите своим жизнями и не надо давать дебильные оценки.У каждого свои скелеты в шкафу".

На слова другого блогера о том, что у Иосифа нет "чуйки", а Валерию он только "губит", продюсер ответил коротко: "Невоспитанное чучело".