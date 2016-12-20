США расширили санкции против России

Министерство финансов США заявило, что страна расширила санкционный список против России. Причина – события на Украине.

Вслед за Европой, решившей продлить антироссийские санкции, расширили свой черный список и США. В него внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.

В санкционные списки США добавлены следующие физические лица. Это Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин, передает ТАСС.

Как писали Dni.ru, лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить санкции в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины. По данным источников среди местных дипломатов, ограничительные меры против Москвы будут действовать до середины 2017 года.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко по-прежнему не упускает возможности насолить России. Так, во время недавнего телефонного разговора с председателем Европейского совета Дональдом Туском глава государства настоятельно попросил продлить санкции против Москвы.

Напомним, США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против России в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.