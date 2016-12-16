Пригожин объяснил отказ Валерии от гастролей

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл причины отказа своей супруги, певицы Валерии, от крупных гастрольных туров. По его словам, ей необходима пауза, чтобы подготовиться к предстоящему юбилейному туру.

"Нам нужно собраться перед юбилейным туром. Это будет грандиозное шоу, я вам обещаю! А до этого планируем выпустить новый альбом, работы очень много", – пояснил корреспонденту Dni.Ru Иосиф Игоревич.

Продюсер уточнил, что артистка ни в коем случае не отказывается от гастролей. "В феврале у нас запланирован небольшой тур, мы посетим Йошкар-Олу, Самару, Саранск. А 5-6 мая Валерия впервые за много лет приедет в Эстонию, выступит в городах Таллинн и Тарту. Мы просто пока не будем ездить в крупные туры, по 20-30 городов за раз", – продолжил Пригожин.

Фото опубликовано iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Ноя 27 2016 в 11:19 PST

Ранее продюсер признался в интервью, что они с Валерией взяли небольшую творческую паузу. "Мы взяли паузу – больших гастролей в новом году не будет. Потому что за 13 лет мы объездили с Лерой всю страну, весь мир. Пауза дает возможность немного осмотреться, потому что, как это ни печально, как это ни грустно, у нас тоже есть возраст!" – отметил он.

К слову, встретить Новый год супруги планируют в Москве, в кругу семьи. Позже их ждет поездка в Санкт-Петербург на день рождения друга. "Ну, и погреться нам тоже хочется! – поделился Пригожин. – Пока точно не знаем, куда поедем. Мы большая семья, у нас и мама Валерии, и взрослые дети. Нужно выбрать такие даты, чтобы все были довольны".