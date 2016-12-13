У Джигурды появился последний шанс вернуть Анисину

Актер Никита Джигурда пытается спасти брак с фигуристкой Мариной Анисиной. Артист подал апелляцию на решение суда о разводе.

"С этим решением я категорически не согласен, – написал Никита в документе. – 29.11.2016 я не присутствовал в открытом судебном заседании по причине болезни (гипертонический криз). На предварительном судебном заседании я просил дать три месяца отсрочки для примирения нашей семьи. Адвокатом Анисиной М. В. уважаемый суд был введен в заблуждение по степени конфликтов в нашей семье, по поводу моей финансовой несостоятельности, психического здоровья и сексуальной ориентации, что я могу доказать документами и наличием свидетелей".

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Актер попросил отменить решение суда и дать ему три месяца на примирение с бывшей женой. При этом Джигурда уверен, что апелляционную жалобу следует рассматривать только с его участием.

Поскольку адвокат Дьявола,

оборотень Сергей ЖОРИН,

обманул АНИС и менЯ,

став оскорблять

истины КОРЕНЬ,

МарИ - моя ЖЕНА

до конца дней

БЫТИЯ! pic.twitter.com/60DYqwQYDy — Jha НатХан БРАТ-Аш G (@DZHIGURDA12) 13 декабря 2016 г.

Никита заверил, что Марина знала о его "святом романе" с кумой Людмилой Браташ. Очевидно, спортсменка должна была понять его и простить измены.

Развод должен был быть

тИхим и мирным!

АНИСИНА знала

о моём святом

романе с БРАТАШ!!

Если бы не ЖОРИН,

я не был бы психом!!!

Уверяю ВАС!!!! pic.twitter.com/X7u3mXlLaG — Jha НатХан БРАТ-Аш G (@DZHIGURDA12) 13 декабря 2016 г.

Напомним, что Джигурда и Анисина развелись 29 ноября. Фигуристка написала в заявлении: "С Джигурдой Н. Б. имеются существенные и неустранимые противоречия, у нас разное понимание семьи, роли супругов в семье, различное отношение к воспитанию детей, из-за чего происходят ссоры и невозможно совместное проживание и сохранение семьи". Также спортсменка жаловалась на безответственное поведение мужа.

А недавно Джигурда через суд пытался доказать подлинность завещания Браташ, оставившей ему и Анисиной 800 миллионов рублей. В ходе заседания актер предоставил неопровержимые, по его мнению, доказательства.