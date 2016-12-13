У Джигурды появился последний шанс вернуть Анисину

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"С этим решением я категорически не согласен, – написал Никита в документе. – 29.11.2016 я не присутствовал в открытом судебном заседании по причине болезни (гипертонический криз). На предварительном судебном заседании я просил дать три месяца отсрочки для примирения нашей семьи. Адвокатом Анисиной М. В. уважаемый суд был введен в заблуждение по степени конфликтов в нашей семье, по поводу моей финансовой несостоятельности, психического здоровья и сексуальной ориентации, что я могу доказать документами и наличием свидетелей".
Актер попросил отменить решение суда и дать ему три месяца на примирение с бывшей женой. При этом Джигурда уверен, что апелляционную жалобу следует рассматривать только с его участием.
Поскольку адвокат Дьявола,— Jha НатХан БРАТ-Аш G (@DZHIGURDA12) 13 декабря 2016 г.
оборотень Сергей ЖОРИН,
обманул АНИС и менЯ,
став оскорблять
истины КОРЕНЬ,
МарИ - моя ЖЕНА
до конца дней
БЫТИЯ! pic.twitter.com/60DYqwQYDy
Никита заверил, что Марина знала о его "святом романе" с кумой Людмилой Браташ. Очевидно, спортсменка должна была понять его и простить измены.
Развод должен был быть— Jha НатХан БРАТ-Аш G (@DZHIGURDA12) 13 декабря 2016 г.
тИхим и мирным!
АНИСИНА знала
о моём святом
романе с БРАТАШ!!
Если бы не ЖОРИН,
я не был бы психом!!!
Уверяю ВАС!!!! pic.twitter.com/X7u3mXlLaG
Напомним, что Джигурда и Анисина развелись 29 ноября. Фигуристка написала в заявлении: "С Джигурдой Н. Б. имеются существенные и неустранимые противоречия, у нас разное понимание семьи, роли супругов в семье, различное отношение к воспитанию детей, из-за чего происходят ссоры и невозможно совместное проживание и сохранение семьи". Также спортсменка жаловалась на безответственное поведение мужа.
А недавно Джигурда через суд пытался доказать подлинность завещания Браташ, оставившей ему и Анисиной 800 миллионов рублей. В ходе заседания актер предоставил неопровержимые, по его мнению, доказательства.
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