Анисина после развода утешается с молодым фигуристом

Бывшая жена Никиты Джигурды, фигуристка Марина Анисина после скандального развода проводит время в компании российско-итальянского фигуриста Ивана Ригини. Спортсменка опубликовала в соцсети совместную фотографию.

На снимке фигурист дружески обнимает коллегу по цеху, которая выглядит вполне довольной жизнью. "Иван Ригини – чемпион Италии и мой виртуальный папа, душевно откатал короткую программу. Вспомнили "Парфюмер" и мои уже в прошлом вырванные годы с Джигурдой. Мое окружение, поздравляет меня и поддерживает", – написала спортсменка.

Подписчики Марины по-разному отреагировали на ее высказывания в адрес бывшего супруга. "Такое впечатление, что замуж за Джигурду вас вели под расстрелом, это был ваш добровольный выбор на тот момент", – припомнила спортсменке одна из поклонниц. "Для тех, кто не в курсе, последние три года действительно были вырванными и для детей тоже. Именно думая о детях, я увезла их во Францию, чтобы защитить их и их психику! Мои дети еще не в том возрасте, к счастью, чтобы читать бесконечное вранье отца. 99% из слов Джигурды – это полная ложь и его выдумки", – ответила Анисина.

Напомним, Джигурда и Анисина развелись 29 ноября. Ранее фигуристка написала в заявлении на расторжение брака, почему приняла такое решение. "У нас разное понимание семьи, роли супругов в семье, различное отношение к воспитанию детей, из-за чего происходят ссоры и невозможно совместное проживание и сохранение семьи", – говорится в документе.

Между тем, Никита Борисович опубликовал открытое письмо, где подробно высказал свою точку зрения на происходящее. Текст документа актер предоставил изданию Dni.Ru. "Я взываю о помощи и прошу проявить человеческое участие, милосердие и внимание к моему реальному, обрушившемуся на нашу семью невыносимому горю!

Все телефоны моей жены (а Марина Анисина, после моей АПЕЛЛЯЦИИ, остаётся женой Никиты Джигурды до нового решения СУДА) – и для звонков и для СМС – заблокированы для меня. Адвокат Сергей Жорин, как и полтора года назад, запретил ей общаться – подчеркиваю – со своим венчанным и ещё не разведенным мужем!" – говорится в документе.

Никита напомнил, что, по его мнению, фигуристку шантажировали и угрожали рассказать о том, что ее мама якобы подкупила одного из судей на Олимпийских играх 2002 года.

"Я никогда бы не рассказал о том, что узнал, если бы в руках у Жорина не был компромат на Марину Анисину и её семью, которым адвокат Дьявола шантажировал мою венчанную супругу. Я выложил в своем ВКОНТАКТЕ аудиозапись нашего с АНИС разговора, произошедшего в конце января 2015 го года, чтобы раставить точки над "И" и отобрать возможность у мафии шантажировать мою святую, великую Богородицу!!!" – написал Джигурда.