"Если не нравится, то иди": воюющая с авторами "Склифосовского" Куликова получила от ворот поворот

Сейчас в производстве находится десятый сезон ленты "Склифосовский". Самым ярким моментом в новых сериях, говорит Куликова, будет юбилей НИИ скорой помощи. На площадке собрали практически всех звезд ленты. Получился реальный корпоратив, поведала звезда.
"На съемочной площадке стоял хохот и бардак", – поделилась Мария.
Иногда режиссеру Юлии Красновой приходилось громко ругаться на галдящих артистов. Звезды "Склифосовского" периодически забывали, что находятся на работе. На кричащую постановщицу никто не обижался.
В десятом сезоне, добавила Мария Куликова, с ее героиней Мариной Нарочинской произойдут "яркие вещи". Актриса призналась также, что постоянно ведет войну со сценаристами за своего персонажа. Иногда, считает актриса, Марине прописывают поступки, которые ей не свойственны. На ключевые моменты, двигающие сюжет, Куликова влиять не может, однако внутри сцены она способна привнести что-то свое.
Также артистка считает, что авторы теленовеллы сделали ее героиню очень мягкой. Куликова бьется за то, чтобы Нарочинская вернулась к "стальному характеру".
Впрочем, последнее слово всегда за сценаристами. Марии, получившей от ворот поворот, приходится выполнять желания авторов сериала, так как у нее "подневольная профессия".
"Если не нравится, то иди в режиссеры или сценаристы, и тогда ты будешь рулить процессом", – поделилась Куликова.