"Не поеду больше в этой компании": известная актриса вылила ушат грязи на высокомерного Жигунова

Знаковой картиной в карьере актрисы Алены Хмельницкой стали "Сердца трех". Мини-сериал 1992 года подарил актрисе оглушительную славу. Партнерами знаменитости в ленте были Сергей Жигунов и Владимир Шевельков.
В свежем интервью Алена Хмельницкая рассказала, что на съемках второй части ленты "Сердца трех" сильно поругалась с Сергеем Жигуновым. Жигунов почему-то вернулся на площадку "звездой", говорит Хмельницкая. Сергей вдруг стал относиться к членам творческого коллектива пренебрежительно, заносчиво.
Поведение Жигунова бесило Хмельницкую. Актриса грубо отвечала на высокомерие коллеги по цеху. Как-то раз Алена и Сергей поскандалили на глазах у всех работников площадки. А однажды актриса буквально на ходу выскочила из авто, в котором с ней ехал Жигунов.
"Также мы ехали в какой-то машине, на съемку. Все закончилось тем, что я сказала: "Остановите, пожалуйста, я не поеду больше в этой компании", – вылила ушат грязи на актера Алена Хмельницкая.
Знаменитости продолжали работать вместе, несмотря на конфликт. Хмельницкая и Жигунов общались только перед камерой, впрочем, все равно умудрялись найти причину для ссоры.
"У меня больше не было никогда и ни с кем такого", – сетует Хмельницкая. С тех пор Алена и Сергей никогда больше не встречались и не работали вместе.