"15 секунд": интимный эпизод с Козловским разочаровал собиравшуюся к нему больше часа Асмус

Скоро на экраны выйдет сериал "Люся" режиссера Ивана Твердовского. Одну из главных ролей в ленте сыграла популярная актриса Кристина Асмус. В интервью Федору Бондарчуку бывшая жена комика Гарика Харламова рассказала о съемках с партнером по кадру Данилой Козловским.
В ленте "Люся" Кристина предстанет в образе соблазнительницы. В свежем проекте Асмус пришлось изображать страсть с Козловским. По словам актрисы, с партнером она отыграла две постельные сцены.
К работе над одним из эпизодов, поведала Асмус, она готовилась полтора часа. Кристина наводила красоту и заклеивала специальными пластырями интимные места. Между тем работа над любовной сценой к разочарованию актрисы длилась менее минуты. Как призналась звезда, она даже понять ничего не успела.
"15 секунд, и... мне говорят: "Кристин, снято". А я: "Подождите, так это не репетиция была?" – поведала Кристина Асмус.
Актриса добавила, что Данила Козловский – самый тактичный и внимательный партнер за всю ее актерскую карьеру. В каждом перерыве между дублями актер интересовался самочувствием Асмус, заботился о ее комфорте. Данила постоянно спрашивал, не слишком ли он "внедряется в пространство" Кристины.
В сериале "Люся", добавила артистка, интимные сцены сняты очень деликатно. Асмус считает, что работа у Твердовского станет знаковой в ее карьере.
Также Кристина призналась, что перед встречей с Данилой очень волновалась. Актриса не знала, как вести себя с Козловским, ведь он большая звезда в индустрии отечественного кино. Позже Асмус узнала, что ее партнер по кадру тоже переживал о том, как пройдет их сотрудничество.