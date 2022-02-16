"Что творит": Глафира Тарханова в эротичной комбинации показала аппетитные округлости

Звезда отечественных теленовелл Глафира Тарханова тщательно следит за внешностью. У актрисы четверо детей и каждый раз после родов ей приходилось подолгу приходить в форму. По словам Глафиры, после каждой беременности она обнаруживала у себя 20 лишних килограммов.
Чтобы избавиться от набранного веса, Тарханова занималась спортом, практиковала йогу, ходила на массаж и сидела на диете. Важно, говорит знаменитость, питаться правильно. Артистка обожает сладости. На каждое семейное торжество она печет торт. Правда, вдоволь наесться десертом у Глафиры не получается – муж и дети все съедают, оставляя ей лишь маленький кусочек. В этом, смеется актриса, и заключается секрет ее стройности.
В личном микроблоге Глафира Тарханова похвасталась точеной фигуркой. Актриса опубликовала кадры свежей фотосессии. Звезда отечественных теленовелл запечатлена в эротичном платье-комбинации. Тонкая ткань наряда подчеркивает аппетитные округлости знаменитости.
В комментариях к публикации Тарханову осыпали комплиментами. Поклонники восхищены красотой актрисы. По мнению пользователей Сети, у Глафиры изящные руки и осанка королевы.
"Что творит!", "Вам все идет и все к лицу 🔥 любые фото, все по своему прекрасны 👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Ваша красота уж точно спасет мир😍", – рассуждают обитатели Интернета.