Чем сейчас занимаются подросшие дети Екатерины Гусевой из сериала "Бригада"

Звезда отечественного экрана Екатерина Гусева рассказала о детях.

Звезда сериалов "Бригада" и "Охота на изюбря" Екатерина Гусева счастлива в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным 25 лет. У пары двое детей. Первенцу артистки и предпринимателя, Алексею, уже 23 года. Второй ребенок супругов, Анна, недавно отпраздновала 11-летие.

В свежем интервью Екатерина Гусева рассказала, чем сейчас занимаются ее наследники. Как оказалось, сын знаменитости учится в магистратуре и параллельно работает. Алексей – студент МГИМО.

Ранее Гусева признавалась, что учеба в престижном вузе отнимает у ее сына много времени. Молодому человеку даже пришлось отказаться от любимых хобби. Алексей всерьез увлекался музыкой и делал большие успехи, обучаясь игре на саксофоне. Кроме того, наследник звезды "Бригады" немного не дотянул до КМС по плаванию.

Дочь Екатерины Гусевой еще школьница. Не исключено, что девочка в будущем пойдет по маминым стопам. Анна уже не раз блистала на театральной сцене. В минувшем 2021 году Екатерина и ее дочь вместе играли в благотворительной постановке "Поколение Маугли" МХТ им. Чехова. Деньги, вырученные за спектакль, пошли на лечение больных детей.

По словам Екатерины Гусевой, муж и отпрыски мало интересуются ее профессиональными достижениями. Артистка старается "не тащить работу домой". Дома знаменитость сосредотачивается на роли мамы и жены. Звезда "Бригады" поведала также, что часто берет родных в киноэкспедиции. Так Гусева совмещает работу и семейный отдых.