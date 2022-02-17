"Прелесть!": Вывалившая грудь звезда "Бригады" возбудила народ

Екатерина Гусева прославилась ролью в нашумевшем сериале "Бригада".

Поклонники всегда восхищались безупречной внешностью актрисы и даже спустя много лет с момента премьеры сериала красота 45-летней Гусевой не дает покоя публике.

Сейчас заслуженная артистка продолжает свою творческую деятельность, а еще трудится ведущей на федеральных каналов. Накануне она опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию, сделанную во время съемок: на ней Гусева предстала в шикарном платье, украшенном перьями и пайетками, с достаточно глубоким декольте.

Поклонники не смогли пройти мимо новой публикации кумира: красота Гусевой не на шутку возбудила подписчиков, которые сразу принялись осыпать ее комплиментами. Больше всех снимком восхитилась мужская половина фанатов творчества Гусевой, которые буквально забросали ее смайликами в виде языков пламени.

"Прелесть! Королева! Вы должны сниматься в Голливуде!", – написал в комментариях восторженный народ.

К слову, Екатерина Гусева не в первый раз возбуждает народ своим внешним видом. Недавно она вышла на сцену театра имени Е. Вахтангова с оголенным животом – такое эффектное появление артистки не оставило равнодушными никого. Увидев своего кумира в таком виде, зрители принялись громко аплодировать.