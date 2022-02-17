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Шоу-бизнес
"Прелесть!": Вывалившая грудь звезда "Бригады" возбудила народ

"Прелесть!": Вывалившая грудь звезда "Бригады" возбудила народ

Екатерина Гусева прославилась ролью в нашумевшем сериале "Бригада".
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Поклонники всегда восхищались безупречной внешностью актрисы и даже спустя много лет с момента премьеры сериала красота 45-летней Гусевой не дает покоя публике.

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 Екатерина Константиновна Гусева

Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

Сейчас заслуженная артистка продолжает свою творческую деятельность, а еще трудится ведущей на федеральных каналов. Накануне она опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию, сделанную во время съемок: на ней Гусева предстала в шикарном платье, украшенном перьями и пайетками, с достаточно глубоким декольте.

Поклонники не смогли пройти мимо новой публикации кумира: красота Гусевой не на шутку возбудила подписчиков, которые сразу принялись осыпать ее комплиментами. Больше всех снимком восхитилась мужская половина фанатов творчества Гусевой, которые буквально забросали ее смайликами в виде языков пламени.

"Прелесть! Королева! Вы должны сниматься в Голливуде!", – написал в комментариях восторженный народ.

К слову, Екатерина Гусева не в первый раз возбуждает народ своим внешним видом. Недавно она вышла на сцену театра имени Е. Вахтангова с оголенным животом – такое эффектное появление артистки не оставило равнодушными никого. Увидев своего кумира в таком виде, зрители принялись громко аплодировать.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
17 февраля 2022, 15:19 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Триумф Екатерины Гусевой

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