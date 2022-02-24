"Боролся за жизнь": неизлечимая болезнь заставила известного актера Матросова отказаться от работы

Звезда отечественных теленовелл Денис Матросов недавно пережил большое горе. 3 января скончалась мать артиста. Долге время актер сериалов "Кармелита" и "Две судьбы" держал эмоции в себе, но недавно публично поделился подробностями произошедшего.
Как рассказал Денис Матросов, его родительница столкнулась с тяжелым недугом – деменцией. Эта болезнь неизлечима, медики могут лишь замедлить развитие патологического процесса. Актер восемь месяцев боролся за жизнь родительницы, но все его усилия оказались тщетными.
Узнав о диагнозе матери, Матросов был вынужден на время отказаться от работы. Денис ухаживал за родительницей, отдавая этому все силы. Ему помогали сиделки.
"Она умерла практически на моих руках", – поведал артист в свежем интервью.
Как оказалось, 38 лет назад Денис Матросов остался без отца. Овдовевшая родительница знаменитости так и не устроила личное счастье. Женщина отдала всю себя воспитанию детей – Дениса и его сестры.
На память от отца Матросову осталась большая домашняя библиотека. Актер сериала "Две судьбы" бережно хранит книги, которыми так дорожил его папа.