Любовница избавилась от ребенка пьянствующего известного актера Гришечкина: врожденные пороки

Вячеслав Гришечкин раскрыл подробности личной жизни.



Звезда сериалов "Солдаты", "Маргоша" и "Бригада" Вячеслав Гришечкин был счастлив в браке 25 лет. В свежем интервью 59-летний актер объяснил, почему вторая супруга Анна так и не родила ему детей.

Вячеслав закрутил роман с Анной, будучи женатым на женщине по имени Мария. В семье подрастала маленькая дочь Ольга. Когда любовница забеременела, Гришечкин испугался. Актер не готов был уйти от законной супруги. Артист признает, что поступил не как мужчина.

Кроме того, по слухам, Гришечкин в те годы пьянствовал. Артист не хотел, чтобы малыш появился на свет с врожденными пороками. "Можно получить ребенка с синдромом Дауна, с заячьей губой, с десятью пальчиками на одной ноге…" – поведала звезда сериала "Солдаты" в эфире шоу "Судьба человека" на "России 1".

Гришечкин уговорил любовницу подождать с появлением детей. Анна избавилась от ребенка Вячеслава.

Спустя время актер все же оставил семью. Он женился на Анне. Когда перед артистом и его второй женой вновь встал вопрос о пополнении в семье, выяснилось, что беременность не наступает. Гришечкин и его избранница очень старались стать мамой и папой, но у них ничего не вышло. Сегодня актер жалеет, что когда-то вынудил любимую сделать аборт.

В 2013 году жена звезды отечественных теленовелл заболела раком. Анна боролась с коварным недугом несколько лет. В 2017-м Гришечкин овдовел. Вячеслав долго не мог оправиться от потери. От горя он вновь начал пить.

Недавно Вячеслав Гришечкин встретил новую любовь. Артист планирует опять пойти в ЗАГС. Избранница младше знаменитости на 26 лет.