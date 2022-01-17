Кольцо за 1,5 миллиона: 59-летний актер "Солдат" женится на молодой спустя полгода романа

59-летний актер Вячеслав Гришечкин, известный по сериалам "Солдаты", "Маргоша" и "Бригада", хочет жениться на 33-летней возлюбленной, продюсере Диане Бичаровой. С эффектной блондинкой артист познакомился ровно шесть месяцев назад. В июле Вячеслав и Диана стали жить вместе. Гришечкин не скрывает – он по уши влюблен.
Предложение молодой избраннице артист сделал 14 января в столичном Театре на Юго-Западной. Во время поклона Вячеслав Гришечкин обратился к Диане Бичаровой, сидевшей в первом ряду. Артист попросил женщину стать его женой, встал на одно колено, вручил ей букет и коробочку с кольцом. Диана сказала "да".
Как удалось выяснить журналистам, Гришечкин преподнес зазнобе украшение стоимостью полтора миллиона рублей. Оно усыпано бриллиантами общим весом в два карата. Ювелирное изделие – раритетное. Как оказалось, звезда сериала "Солдаты" коллекционирует антиквариат. Дорогостоящее кольцо знаменитость хранила для особого случая.
Помолвку Гришечкин и Бичарова отметили в кругу близких родственников и друзей. На празднике пары присутствовал певец Сергей Пенкин, который является родственником будущей жены артиста.
Как рассказал Вячеслав Гришечкин, он не спал две ночи, обдумывая то, как будет делать предложение. Артист подготовил большую речь, но в ответственный момент все забыл и принялся импровизировать. Теперь Диана и Вячеслав выбирают дату свадьбы.