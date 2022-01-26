"Работала в притоне": обнародован компромат на молодую невесту 59-летней звезды экрана

Свадьба 59-летней звезды сериалов "Солдаты" и "Маргоша" под угрозой срыва. Невесту актера Вячеслава Гришечкина, продюсера Диану Бичарову, обвиняют в мошенничестве.
В редакцию популярного шоу обратилась Елена Ершова. Женщина рассказала журналистам, что совсем недавно Диана собиралась под венец с ее сыном Никитой. По словам Ершовой, Бичарова выманила у ее наследника пять миллионов рублей, а затем бросила. Дескать, Никита взял несколько кредитов, чтобы погасить долг блондинки.
Ершова также полагает, что Бичарова зарабатывает на жизнь проституцией. У Дианы, говорит Елена, есть помощница Инга. Приятельница помогает невесте Гришечкина проворачивать аферы. "Она была судима, работала в притоне, возможно, вместе с Дианой", – рассказала об Инге мама Никиты.
Сын Ершовой между тем говорит, что имеет компромат на Диану. Мол, его экс-возлюбленная скрывает реальный возраст и настоящую фамилию – Маликова. По словам молодого мужчины, Бичаровой далеко не 33 года.
Диана все обвинения отрицает. Невеста звезды отечественных сериалов утверждает, что не нуждается в чужих деньгах. По словам Бичаровой, у нее состоятельные родители и богатый бывший муж. Она имеет в собственности несколько квартир в столице и средства на личного водителя.
Диана Бичарова не скрывает, что принимает дорогостоящие подарки от мужчин, с которыми встречается. "Считаю, что я достойная женщина", – сказала избранница артиста в студии программы "На самом деле" на Первом канале.
В рамках программы Диана и Никита прошли проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что молодой мужчина действительно тратил деньги на блондинку, но о пяти миллионах речи не идет. Бичарова никогда ничего не вымогала у сына Ершовой.