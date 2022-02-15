На грани жизни и смерти: звезду сериала "Цыпленок жареный" Анну Уколову едва откачали

15 февраля день рождения празднует популярная актриса Анна Уколова. Звезде сериалов "Цыпленок жареный", "Домашний арест", "Ивановы-Ивановы" и других исполнилось 44 года.
Анна появилась на свет в Самарской области. Если бы не профессионализм медиков, то Уколова умерла бы сразу после рождения. Из утробы матери будущая знаменитость появилась с двойным обвитием пуповины вокруг шеи. Анна была на грани жизни и смерти.
Новорожденной малышке требовалось переливание. Кровь для Анны доставляли на вертолете. "Меня еле откачали", – говорит звезда.
Сегодня Уколова благодарна родителям за жизнь, которую те ей подарили. Артистка не держит обиды на маму и папу за то, что они не смогли сохранить семью и развелись.
По словам Анны, с детства ей в голову вкладывали простые человеческие ценности. Уколову учили отзывчивости, трудолюбию, уважению к старшим. Будущая звезда отечественного экрана с ранних лет знала, что такое добро, а что является злом.
Именно близкие первыми разглядели в Уколовой актерский дар. Старший брат предложил Анне поступить в институт культуры Самары. Позднее актриса окончила ГИТИС с отличием.