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Сериалы
На грани жизни и смерти: звезду сериала "Цыпленок жареный" Анну Уколову едва откачали

На грани жизни и смерти: звезду сериала "Цыпленок жареный" Анну Уколову едва откачали

Знаменитость была на волосок от гибели.
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15 февраля день рождения празднует популярная актриса Анна Уколова. Звезде сериалов "Цыпленок жареный", "Домашний арест", "Ивановы-Ивановы" и других исполнилось 44 года.

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Анна появилась на свет в Самарской области. Если бы не профессионализм медиков, то Уколова умерла бы сразу после рождения. Из утробы матери будущая знаменитость появилась с двойным обвитием пуповины вокруг шеи. Анна была на грани жизни и смерти.

Новорожденной малышке требовалось переливание. Кровь для Анны доставляли на вертолете. "Меня еле откачали", – говорит звезда.

Сегодня Уколова благодарна родителям за жизнь, которую те ей подарили. Артистка не держит обиды на маму и папу за то, что они не смогли сохранить семью и развелись.

По словам Анны, с детства ей в голову вкладывали простые человеческие ценности. Уколову учили отзывчивости, трудолюбию, уважению к старшим. Будущая звезда отечественного экрана с ранних лет знала, что такое добро, а что является злом.

Именно близкие первыми разглядели в Уколовой актерский дар. Старший брат предложил Анне поступить в институт культуры Самары. Позднее актриса окончила ГИТИС с отличием.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 17:35 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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