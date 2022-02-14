Работает в кино, подарила сына: что известно о жене звезды сериала "Цыпленок жареный" Никиты Волкова

Что известно о личной жизни звезды сериала "Цыпленок жареный" Никиты Волкова.

Главную роль сериале "Цыпленок жареный" – поэта и анархиста Родю – сыграл Никита Волков. Актеру 28 лет. Он выпускник СПбГАТИ и с 2014 года трудится в Театре имени Ленсовета. По словам Никиты Волкова, работа в ленте режиссера Елены Николаевой на данном этапе самая яркая в его карьере. На площадке "Цыпленка жареного", говорит актер, он получил бесценный опыт. Также у Волкова появилось много поклонниц, которые теперь активно интересуются его личной жизнью.

Никита Волков счастливо женат. Его супруга, Елена, в прошлом модель, а сейчас стилист и художник по костюмам, работает в кино. Именно избранница помогает артисту подбирать образы для выхода в свет. Например, именно жена наряжала Никиту для недавнего похода на Первый канал в студию шоу "Вечерний Ургант".

"Сейчас мне не стыдно в этом признаться. Я вообще раньше ходил как скандинавский лесник. Постоянно рубашка в клетку, джинсы прямые простые. "Тимберленды" постоянно ношу, куртки яркие – желтые, красные. Теперь этого нет", – говорил актер "Цыпленка жареного" в недавнем интервью.

В девушках, говорит Волков, он всегда ценил скромность и естественность – его супруга как раз обладает этими качествами. Кроме того, избранница звезды "Цыпленка жареного" потрясающий кулинар.

В 2019-м у Никиты и Елены родился сын. Мальчика назвали Лукой. Артист часто делится фотографиями ребенка в личном микроблоге. Подписчики считают, что маленький Лука очень похож на звездного папу. Артист тем временем говорит, что его отпрыск растет своенравным.

"У мое сына уже появилось свое мнение. Он точно дает понять, что он хочет это есть или не хочет это есть. Он не хочет эту шапку, он выбирает другую шапку. Или в эти игрушки не будем играть, а вот в эти поиграем", – рассказывал Волков.

Звезда "Цыпленка жареного" активно участвует в воспитании наследника. У артиста есть четкая позиция на этот счет – как бы он ни был занят, он всегда найдет время для своего чада.

"Большое заблуждение, что дети не хотят поделиться чем-то со своими родителями. Например, кто-то побил в школе или влюбился в школе. Нужно уделить время ребенку. Он может за минуту все расскажет, а может это займет 20 минут, час. Зато завтра он вернется в школу и уже будет с какой-то позицией", – рассуждала знаменитость.