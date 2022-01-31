Козловский впервые публично обратился к оставившему семью много лет назад отцу

Звезда кино и сериалов Данила Козловский редко говорит об отце. Папа знаменитости – Валерий Иванович Козловский – доктор философских наук, заслуженный работник культуры и профессор МГИКа.
По слухам, Валерий Иванович оставил семью, когда Данила и его братья, Егор и Иван, были еще маленькими. Мать артиста, Надежда Николаевна Звенигородская, одна воспитывала сыновей. Ради детей родительница Козловского оставила успешную карьеру в Москонцерте.
Данила не скрывает, что очень привязан к матери. Козловский часто вспоминает маму в интервью, берет ее на светские мероприятия, публикует фото самой важной женщины в его жизни в соцсетях. "Ты ломаешь все законы природы и этой вселенной. Великий пример красоты и неповторимости", - публично обращался к родительнице артист в день ее 70-летия.
Поклонники были уверены, что отношения Данилы Козловского с отцом не складываются. Между тем знаменитость опровергла эти домыслы. В личном микроблоге артист впервые опубликовал фото Валерия Ивановича. Как оказалось, все прошедшие годы Козловский хорошо общался с родителем.
31 января, как рассказал Данила, его папа празднует 76-летие. Артист трогательно обратился к Валерию Ивановичу, публично признавшись ему в любви. "С днем рождения, родной, чудесный человек! С тобой дико интересно и смешно", – подписал совместный снимок с отцом Данила Козловский.