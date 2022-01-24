Назвавший Козловского тварью публицист пообещал войну на уничтожение: Не оставляет выбора

Не успела отгреметь премьера сериала "Карамора", как тут же разразился скандал.

Недавно Данила Козловский презентовал свой сериал "Карамора", в котором предстал в качестве режиссера. Однако детище артиста оценили далеко не все. Так, известный публицист Егор Холмогоров разразился грозной тирадой в адрес новоявленного режиссера.

Журналист довольно резко отозвался о Козловском. Например, он назвал его тварью, с которой нужно "вести войну на уничтожение". Причиной такого отношения стала необычная трактовка исторических событий. Так, император Александр II представлен в образе вампира. Холмогоров посчитал, что Козловский в сериале намекнул, что царя, погибшего мученической смертью, нужно было взорвать.

Именно поэтому журналист поклялся разрушить карьеру Козловского. Так, он заявил, что не позволит артисту ни снимать, ни играть в Российской Федерации. При этом он предупредил, что подобным образом будут поступать со всеми пропагандистами. Об этом Холмогоров заявил в личном микроблоге. "Не оставляет выбора", – отрезал Холмогоров.

Также публицист отметил тот факт, что финансировал проект бизнесмен Роман Абрамович. Он считает, что в сериале проводится параллель с современной обстановкой в стране, а потому не понимает, почему кинолентой до сих пор не заинтересовались в полиции. "Статью 250, кстати, никто не отменял", – подытожил он.