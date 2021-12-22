Смерть жены и слухи о молодом любовнике: что стало со звездой сериала "Солдаты" Гришечкиным

Летом 2017 года звезда сериалов "Солдаты", "Маргоша" и других Вячеслав Гришечкин потерял супругу. Избранница знаменитости умерла от онкологии. Гришечкин тяжело переживал утрату. Артист терзался чувством вины, ведь он занимался карьерой, а не спасением любимой.
Долгое время Вячеслав Гришечкин находился в депрессии. Он перестал отмечать собственный день рождения, а квартиру превратил в музей умершей – хранил ее вещи и фото.
В ноябре 2019 года Вячеслав Гришечкин попал в пикантную историю. В СМИ появилась информация, что знаменитость несколько лет связывали романтические отношения с молодым танцором. Когда пара рассталась, артист сошелся со своим студентом. Эта интрижка для Вячеслава закончилась плохо – горячий любовник избил знаменитость. Сам Гришечкин слухи о нетрадиционных связях отрицает. В феврале 2021 года звезду "Солдат" лишили прав за нетрезвое вождение.
Сегодня Гришечкин, кажется, пришел в норму. Он вновь обрел счастье в личной жизни. Звезда сериала "Солдаты" закрутила роман с продюсером Дианой Бичаровой.
59-летний Вячеслав и 33-летняя Диана рассекретили отношения, появившись вместе на светском мероприятии. Парочка не скрывала нежных чувств друг к другу.
Актер и продюсер, как удалось выяснить журналистам, начали встречаться шесть месяцев назад. Гришечкин уже познакомился с родителями зазнобы. Недавно звезда отечественных сериалов устроила Бичаровой пышный банкет в честь дня рождения.
В Новый год Вячеслав Гришечкин и его дама сердца входят с большими планами. Артист собирается жениться на Диане. Актер отправится в ЗАГС в третий раз. От первого брака у Вячеслава есть уже взрослая дочь Ольга.