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Сериалы
Хочется придушить: желчная Сутулова разразилась отборным матом

Хочется придушить: желчная Сутулова разразилась отборным матом

Ансамблевые пробы с Яном Цапником расстроили артистку.
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В свежем интервью актриса Ольга Сутулова объяснила, почему хотела отказаться от роли в сериале "Последний министр". В начале декабря на экраны вышел второй сезон картины режиссера Романа Волобуева.

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По словам Ольги Сутуловой, до "Последнего министра" с Яном Цапником она была знакома шапочно. Сутулова знала коллегу как большого артиста с уникальной способностью "занять собой все пространство на экране". Когда выяснилось, что 53-летний Ян будет ее партнером в проекте, Ольга начала переживать. Сутулова не желала быть в тени Цапника. "У меня началась паническая атака", – поделилась артистка. Знаменитость хотела отказаться от работы в "Последнем министре".

Ансамблевые пробы с Ян​ом Цапником и Михаил​ом Горевым, как вспоминает Ольга Сутулова, прошли не очень удачно. Ян и Михаил постоянно шутили, поэтому актриса чувствовала себя не в своей тарелке. В какой-то момент Ольга не выдержала и молча вышла из павильона. В коридоре раздосадованная Сутулова разразилась отборным матом. Актриса была убеждена, что с Цапником не сработается. Дескать, слишком они разные.

Уже на съемках Сутулова признала свою ошибку. Как заметила артистка, иногда ее "снобизм дает сбой". Ольга и Ян спелись в первый же рабочий день. Уже через 30 минут после старта съемок знаменитости выкурили одну сигарету на двоих. С Цапником, говорит Сутулова, ее объединяет мизантропия, схожее чувство юмора и желчность. Между тем артистка не скрывает, что в ее новом друге есть черты, за которые его хочется придушить.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2021, 12:22 Источник: Hello! ✓ Надежный источник
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