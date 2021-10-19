Евгению Стычкину пришлось изображать любовь к жене: Непросто

18 октября на Первом канале состоялась премьера нового серила "Алиби". Главную роль в ленте режиссера Нурбека Эгена сыграл Евгений Стычкин. Персонаж актера – талантливый сценарист, тайно открывший свой бизнес. Компания героя помогает людям уходить от ответственности – создает им алиби. Однажды за услугой в фирму сценариста обращается его жена. Супруга героя хочет скрыть измену.
Избранницу персонажа Евгения Стычкина сыграла актриса Ольга Сутулова – реальная жена актера. По словам Стычкина, изображать любовь на площадке с женщиной, которую знаешь много лет, – "другой уровень близости". Съемки с женой, по словам Евгения, были непростыми, но очень интересными. Артист не всегда понимал, когда супруга играла в кадре, а когда показывала реальные чувства к нему.
Евгений Стычкин отметил также, что десять лет брака отразились на их работе. Так или иначе актеры привносили в персонажей что-то личное, уже пережитое в реальной семейной жизни. По мнению артиста, сценарий от этого только выиграл в итоге.
Как сообщает РИА ФАН, режиссер сериала "Алиби" Нурбек Эген считает Евгения Стычкина и Ольгу Сутулову очень талантливыми артистами. Работать с семейной парой на площадке было сложно, однако результат превзошел все ожидания.
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