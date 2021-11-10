"Надену фату и пойду под венец": Пермякова из "Интернов" сделала заявление о свадьбе

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова состоит в незарегистрированных отношениях со своим PR-менеджером Максимом Скрябиным. Избранник младше актрисы на 18 лет. Разница в возрасте не мешает счастью влюбленных. В июле 2012 года у пары появилась дочь Варвара, в которой Светлана и Максим души не чают.
Недавно в Сети появились слухи о скорой свадьбе Пермяковой и Скрябина. Сплетни спровоцировало колечко на пальце звезды "Интернов", которое поклонники приняли за помолвочное.
В свежем интервью Пермякова сообщила, что в ЗАГС за штампом она не спешит. "Мы живем и живем, все хорошо, дочь растет", – рассудила знаменитость.
По словам актрисы, регистрация и банкет важны только в молодости. Сейчас, говорит Светлана, статус замужней женщины ей уже не так важен, как раньше. Впрочем, Пермякова не исключает, что в будущем еще спляшет на своей свадьбе.
"Буду ждать, когда шестьдесят лет исполнится, тогда надену фату и пойду под венец", – заявила знаменитость.
Звезда "Интернов" рассказала также, что в мае прошлого года ее избранник купил на последние деньги участок с домиком в деревне в Калужской области. Период изоляции из-за ковида Светлана, Максим и Варвара провели за городом. В этом году Пермякова вырастила на участке помидоры, огурцы, тыкву, девять кочанов капусты. Кроме того, знаменитость завела кур-несушек.
Пермякова и Скрябин решили строить на даче новый дом. Дело это, признается знаменитость, небыстрое и затратное. Если появляется свободная копеечка, семейство вкладывает ее в стройку.
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