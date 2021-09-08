Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Среда
8 сентября
Лента новостей
15:23
Пегова с рыжей копной вызвала оторопь: Супруга Дракулы
15:22
Истощенная Куркова впервые появилась на публике после родов
14:47
"Я осиротела": убитая горем Успенская заявила о страшной потере
14:44
Николаев вызвал ажиотаж редким фото
14:39
"Зачем так позориться?": Рудковская с треском провалилась
14:28
"Мамина копия": подросшая красавица-дочь вышла на сцену вслед за Гусевой
14:25
В Подмосковье задержали организаторов нелегальной миграции
14:15
Сотни миллионов: Большой театр поплатился за обиду Волочковой
14:06
Житель Курганской области избил соседа из-за жалобы на громкую музыку
14:04
Постаревшую Толкалину сняли в кружевном белье
13:51
В Ногинске из-под завалов извлекли тело второго погибшего
13:39
Как избежать обмана строителями при ремонте: советы опытного архитектора-дизайнера
13:28
Внезапно пропавшего Леонтьева застукали бегущим от врачей
13:27
Появился сынок: 58-летний Дмитрий Певцов показал младенца
13:23
В Новосибирске грабители обокрали склад на 3 миллиона
13:21
Стало известно об уходе Канделаки
13:05
Симоньян раскрыла детали смерти главы МЧС Зиничева: Погиб как спасатель
12:58
"Не порви меня": раскидывающая ноги 50-летняя Цой о секс-утехах с мужем после травмы
12:54
Звезда "Великолепного века" Узерли произвела фурор в наряде "вырви глаз"
12:54
Что театры нам готовят: главные премьеры сезона лучших сцен столицы
12:47
Погиб глава МЧС Зиничев – подробности
12:38
Обнародованы дата и место похорон друга Пугачевой Краснова
12:32
Киностудия, турфирма и ресторан: кому достанется роскошное наследство Бельмондо
12:27
Экс-посол США Макфол высказался о будущем России после Путина
11:59
Корикова напомнила о себе после ухода в монастырь разрушившей ее счастье Васильевой
11:49
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
11:38
Многодетным россиянам предложили новую льготу
11:33
Михалков ошарашил заявлением: Можно снять штаны, блевать, напиваться
11:29
Скорость движения электросамокатов решили ограничить
11:09
Выбитые стекла и обломки: Жуткие кадры после взрыва в Ногинске
11:05
Обнародованы детали тайной связи Бородиной и Манукяна: отвоевала партнера Бузовой
11:04
Лапша на ушах: звезда российских сериалов нагло лгала в глаза Корчевникову
10:58
"Зачем так трусы натягивать?": Карнавал спустила штаны после прилюдного унижения Долиной
10:39
Гордон предложил назвать Украину Россией-1: Троллинг высшего порядка
10:31
На Кубани автобус со студентами вылетел в кювет
10:20
Взрыв в Ногинске: все подробности и причины трагедии
10:12
Окрыленный Галкин сбежал от Пугачевой: Было здорово
10:10
Находящаяся в критическом состоянии Асмус сделала заявление о новом любовнике
09:47
"Бандитские дела": Крым ждет реакцию ООН на диверсию Украины на газопроводе
09:37
Малахов побил назойливого мужа Макеевой
09:36
Валерия опозорилась на всю страну: Опять голая
09:28
На востоке Москвы в выселенном доме произошел пожар
09:06
Американцы дали Зеленскому пощечину – польский журналист Кацевич
08:59
Считаю своей сестрой: вскрылась сенсационная история семьи Кабаевой
08:49
Ввязавшейся в разборки Кудрявцевой нанесли новый удар: Нужно пресечь!
08:34
"Это конченые люди": отец Фриске смешал семью Шепелева с грязью
08:07
В Ногинске из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома
08:01
"На Чикатило похож": Митя Фомин изменился до неузнаваемости
07:59
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: Молитвы и обычаи 8 сентября
04:03
Любимое блюдо Винокура: рецепт фаршированной рыбы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину
"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться
Флешмоб с Сергеем Лавровым набирает популярность в Сети
Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Мамина копия": подросшая красавица-дочь вышла на сцену вслед за Гусевой

"Мамина копия": подросшая красавица-дочь вышла на сцену вслед за Гусевой

Актриса показала свежие кадры с наследницей.
прочитано 432 раза

Звезда сериалов "Бригада" и "Охота на изюбря" впервые за долгое время показала дочь. Екатерина Гусева вывела десятилетнюю Анну на сцену МХТ им. Чехова.

ПО ТЕМЕ

45-летняя Гусева без макияжа произвела фурор

На несколько миллионов: шикарные подарки Гусевой от звезд увозили на грузовике

 Екатерина Константиновна Гусева

Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

Знаменитость и ее наследница вместе играли в постановке "Поколение Маугли" – это масштабный проект, созданный актером Константином Хабенским. По словам Гусевой, этот спектакль благотворительный. Деньги от постановки пойдут на лечение больных детей.

Звезда сериала "Бригада" подчеркнула, что за время своего существования проект "Поколение Маугли" собрал более 15 миллионов рублей. За эти деньги лечение получили более 40 ребятишек с онкологией. Екатерина Гусева с радостью отметила, что ее дочка уже осознает то, какую важную цель преследует проект Константина Хабенского.

В личном инстаграм-аккаунте актриса опубликовала ряд фото, которые, судя по всему, были сделаны в момент выступления Анны. Пользователи Сети отметили, что дочь Гусевой выросла настоящей красавицей. Дескать, Анна очень похожа на знаменитую родительницу. "Мамина копия", – рассуждают фанаты актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Гусева | Актриса. (@_ekaterinaguseva_)

Отметим, ранее в интервью Екатерина Гусева рассказывала, что ее дочь с рождения обладает взрывным темпераментом и внутренней силой. У Анны, как утверждает ее мама, обостренное чувство справедливости. Наследница звезды "Бригады" имеет много увлечений: занимается конным спортом, посещает школу звонарей и уроки музыки, осваивает гончарное ремесло.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 14:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неузнаваемая Анна Михалкова спрятала лицо под черной вуалью

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ввязавшейся в разборки Кудрявцевой нанесли новый удар: Нужно пресечь!

В конфликт вмешался адвокат
Шоу-бизнес

Малахов побил назойливого мужа Макеевой

Мальков пригрозил ведущему судом
Шоу-бизнес

Валерия опозорилась на всю страну: Опять голая

Вырез оказался слишком глубоким
Сериалы

Появился сынок: 58-летний Дмитрий Певцов показал младенца

Артист поделился радостной новостью

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

В Подмосковье задержали организаторов нелегальной миграции
Житель Курганской области избил соседа из-за жалобы на громкую музыку
В Новосибирске грабители обокрали склад на 3 миллиона
В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+