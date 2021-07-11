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Шоу-бизнес
45-летняя Гусева без макияжа произвела фурор

45-летняя Гусева без макияжа произвела фурор

Екатерина Гусева – одна из признанных красавиц российского театра и кино. В честь своего юбилея звезда поделилась честным фото без косметики.
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Актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором предстала в шезлонге на свежем воздухе. Эти летние деньки она проводит за городом, на природе. Екатерина Гусева счастливо улыбается в кадре.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

По всему видно, что знаменитость живет в гармонии с собой и не старается молодиться. Да ей и ни к чему – они и без того выглядит потрясающе. Артистка отметила, что получает массу поздравлений с днем рождения от близких, друзей, коллег и поклонников.

Екатерина Гусева поблагодарила всех за добрые слова и пожелания. Фолловеры восхитились естественной красотой и свежестью звезды, осыпав ее комплиментами.

Напомним, Екатерина Гусева уже 25 лет замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным, который старше ее на десять лет. Ради брака с артисткой предприниматель ушел от предыдущей жены. У актрисы с супругом есть сын Алексей и дочь Анна.

Напомним, в прошлом году знаменитость признавалась, что сильно поправилась за время карантина. "Досамоизолировалась до 60 с лишним килограммов", – делилась Екатерина Гусева. Вернуть прежние формы ей помог проект телеканала "Россия 1" "Танцы со звездами".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Екатерина Гусева. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 11 июля 2021, 04:16 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Триумф Екатерины Гусевой

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