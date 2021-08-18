Его не узнать: как сложилась судьба сыгравшего Лобату в "Клоне" Осмара Прадо

Артист Осмар Прадо отмечает 74-летие

Бразильского актера Осмара Прадо в России знают благодаря сериалу "Клон". В телехите начала нулевых он сыграл Лобату - помощника одного из главных героев – бизнесмена Леонидаса. Через персонажа Прадо создатели теленовеллы показывали, как алкоголь и наркотики разрушают человека и меняют его жизнь.

Осмар Прадо родился в Сан-Паулу 18 августа 1947 года. Настоящее имя актера – Осмар ду Амарал Барбоса. В начале карьеры актер взял псевдоним – девичью фамилию матери, уроженки Испании.

Осмар дебютировал в кино в 14-летнем возрасте. Впервые Прадо появился на экранах в сериале "Матеуш Фалькони". Участие в теленовелле обеспечило Прадо хороший карьерный старт. Еще на этапе создания проекта на начинающего актера посыпались предложения о работе.

Сегодня в творческой копилке 74-летнего Осмара Прадо 70 киноработ. Самые известные проекты актера – это вышеупомянутый "Клон" и более свежие "Железный остров" и "Дороги Индии".

Прадо, несмотря на почтенный возраст, все еще активно трудится. В 2022-м на бразильские экраны выйдет ремейк теленовеллы 1990 года "Пантанал", в котором Осмару досталась одна из главных ролей.

В одном из интервью звезда "Клона" призналась, что привыкла много работать. В творческой биографии актера было много напряженных периодов – он снимался в нескольких сериалах одновременно, а также успевал выходить на театральную сцену.

Осмар Прадо ведет достаточно закрытый образ жизни. Артист не влипает в скандалы, не говорит о личном. Прадо следит за здоровьем, между тем в молодости он выпивал и даже баловался травкой. К счастью, артист вовремя взял себя в руки.

"Мой отец был запойным пьяницей. Он умер в 82 года законченной развалиной. Да и во время подготовки к "Клону" с какими только алкоголиками и наркоманами я не общался! "Глобо" организовала для меня целую серию тренингов, встреч", – рассказывал Прадо ранее.

Первый брак актера с коллегой по цеху Элизабет Барбозой просуществовал 14 лет. От этих отношений у Осмара есть две взрослые дочки 41-летняя Жанайна и 37-летняя Таина. С наследницами у артиста хорошие отношения, они часто приезжают к нему погостить. Между тем Прадо не скрывает, что первый брак был ошибкой. Осмар и Барбоза не были счастливы, так как с самого начала не понимали друг друга.

Своей настоящей любовью исполнитель роли Лобату считает вторую супругу Ванию Пентеадо. Актер вновь женился в 1991 году. Через пять лет после свадьбы у пары появилась дочь Луана. В этих отношениях Осмар Прадо счастлив по сей день.

Отметим, сегодня в 74-летнем Осмаре Прадо сложно узнать персонажа Лобату. Артист очень изменился внешне: он похудел, стал совсем седой и отрастил окладистую бороду.