Откровенные снимки и борьба с опухолью: как живет сыгравшая Хадижу в "Клоне" Карла Диас

Карлу Диас российские зрители знают благодаря работе в культовой теленовелле "Клон". В сериале актрисе досталась роль дочери главной героини – улыбчивой девочки Хадижи. Появление в ленте телевизионной сети Globo сделало Диас известной на весь мир и способствовало успешному развитию ее кинокарьеры в дальнейшем.
28 ноября Карле Диас исполнится 31 год. Артистка продолжает активно сниматься, работает на телевидении, в рекламе, выступает в качестве модели.
У звезды "Клона" успешный инстаграм-аккаунт. На ее страницу в соцсети подписано более девяти миллионов человек. Накануне Карла опубликовала кадры откровенной фотосессии. Снимки Диас в купальнике произвели фурор в Сети. Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру и получила сотни восторженных комплиментов.
Детали личной жизни Диас держит в секрете. Известно, что знаменитость не замужем и не имеет детей. Недавно Карла рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем. У исполнительницы роли Хадижи обнаружили опухоль в щитовидной железе. Артистка сдала все необходимые анализы, чтобы узнать к какой группе относится ее образование – доброкачественных или злокачественных. О результатах тестов Карла Диас не сообщила. Также знаменитость не стала раскрывать подробности лечения.
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