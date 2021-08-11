Что стало с онкобольной звездой "Зачарованных" после рецидива

Знаменитость вновь борется за жизнь.

В 2015 году у звезды сериала "Зачарованные" обнаружили рак груди. Шеннен Доэрти прошла гормональную терапию, но болезнь метастазировала в лимфатические узлы. Знаменитости пришлось удалить молочную железу, пройти химиотерапию и облучение, в результате которых она полностью лишилась волос. Лечение дало результат. Доктора сообщили Доэрти о ремиссии.

В феврале 2020 года рак вернулся. Как рассказала Доэрти, сейчас ее онкология в четвертой стадии. Метастазы постепенно распространяются по всему телу. На данном этапе 50-летняя звезда "Зачарованных" пьет таблетки, которые не дают расти новым опухолям.

Несмотря на недуг, Шеннен Доэрти ведет активную жизнь. Артистка ценит каждое мгновение и наслаждается даже обыденными моментами. В этом, 2021 году, актриса решила вернуться к работе. Знаменитость будет совмещать поездки в клинику со съемками. Скоро Доэрти появится в ремейке картины 1997 года "Ценою жизни". Шеннен сыграет маму главной героини.

Также звезда сериала "Зачарованные" сейчас работает над полнометражным фильмом "Список на всю жизнь". Премьера картины состоится 10 октября в рамках ежегодной кампании Lifetime "Остановить рак груди на всю жизнь". По словам знаменитости, она рада возможности использовать искусство, чтобы рассказать людям об онкологии.

Отметим, в конце 2020 года Шеннен Доэрти призналась в интервью, что уже готовится к смерти. Знаменитость собирается оставить прощальные письма друзьям и родственникам, а также сделать для них видео. Артистка призналась, что не готова подводить итоги своей жизни. Она ощущает себя здоровой, между тем врачи говорят ей прогрессировании недуга. Шеннен кажется, что у нее в запасе есть еще лет десять, но на самом деле это иллюзия.