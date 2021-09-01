"Меня совсем не хватает: только родившая Арзамасова уже мечтает отправить сына в школу

В День знаний знаменитость обратилась к поклонникам.

14 августа актриса ситкома "Папины дочки" Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Звезда подарила мужу, спортсмену Илье Авербуху, сына Льва. С тех пор, по словам артистки, ее соцсети ломятся от поздравлений, друзей, коллег и многочисленных поклонников.

"Спасибо вам за то, что так щедро делитесь добром, что не жалеете слов!" – обратилась артистка к фанатам.

Арзамасова не ожидала, что у людей, для которых она по сути посторонняя, так много тепла и нежности к ней и ее малышу. Елизавета подчеркнула, что читает практически все отправленные ей сообщения. Правда, сейчас у нее совсем нет возможности отвечать каждому.

"Там тысячи сообщений, и на них меня совсем не хватает", – посетовала знаменитость.

"Папина дочка" сообщила также, что с головой погрузилась в заботы о навороженном. Теперь у нее нет времени на личные переписки.

Лиза Арзамасова поздравила подписчиков с Днем знаний. Сама актриса уже начала мечтать о том, как впервые поведет наследника в школу. О новом этапе жизни своего ребенка знаменитость думает с огромной нежностью.

"Спасибо вам за вашу настоящесть!!! За то, что находите силы отвечать почти каждому!!! Благодарю и желаю вашей семье только добра, любви и позитива!!!!❤️❤️❤️❤️ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала Лизе Арзамасовой подписчица.