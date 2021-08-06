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"И не думайте сбривать": зазноба Харламова в купальнике показала растительность в неожиданном месте

"И не думайте сбривать": зазноба Харламова в купальнике показала растительность в неожиданном месте

Актриса Катерина Ковальчук смогла удивить.
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Актриса, звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук, которая, по слухам, является девушкой комика Гарика Харламова, удивила неожиданной растительностью на лице. В личном микроблоге знаменитость опубликовала кадры, на которых, облаченная в купальник мятного цвета, демонстрирует усы.

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Внешний вид Катерины произвел фурор. "Это же вылитый молодой Харламов 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это гусарские гены? 😂🔥", "Игорь Николаев в молодости))", "И не думайте сбривать. Вам очень красиво😂", "Вся в отца пошла, даже усы😂", "Никогда не думала, что напишу такое, но тебе очень идут усы 👌🏻🔥🔥🔥", – посыпались на Катерину комментарии.

Отметим, в таком довольно экстравагантном образе Ковальчук снималась в клипе группы Little Big. Премьера музыкального видео на композицию Moustache состоялась 6 августа. Ролик уже опубликован на "Ютуб".

Действия клипа разворачиваются на пляже, где проходит женский конкурс красоты. Примечательно, что все героини ролика носят усы. В видео также снялись Екатерина Варнава и Нетта Барзилай из Израиля – победительница конкурса "Евровидение-2018".

Как утверждают светские сплетники, Гарик Харламов познакомился с Катериной Ковальчук благодаря сериалу "Гусар". Актриса и юморист играли в ситкоме главные роли.

В начале этого лета Харламова и Ковальчук видели на совместном отдыхе в Сочи. Звездные любовники проводили время в компании солистов коллектива Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской.

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Фото: www.instagram.com /katerinakovalchyk/
Автор: 6 августа 2021, 18:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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