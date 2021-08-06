Мат и опоздания: Зудину задвигали в "Содержанках" из-за Бурунова

Марина Зудина и Сергей Бурунов играли супружескую пару.

На минувшей неделе завершился показ третьей части "Содержанок". Зрители увидели развязку, которая многих шокировала. После финала на видеоплатформе Start вышла программа, в которой звезды проекта обсудили детали съемок.

В ходе беседы стало известно, что актер Сергей Бурунов был недисциплинированным. 44-летний артист постоянно опаздывал. Кроме того, знаменитость позволяла себе выражаться нецензурно – Бурунов чаще других актеров матерился на площадке.

Актриса Марина Зудина рассказала, что у Сергея Бурунова были некие привилегии. Из-за актера Зудину постоянно задвигали. "Марин, когда Сергей с вами снимается, то он чаще в кадр входит", – процитировала создателей сериала "Содержанки" она.

На слова Марины Зудиной отреагировал участвующий в обсуждении Владимир Мишуков, который сыграл в картине роль Глеба Ольховского. "Поэтому у него больше подписчиков в "Инстаграме", – с юмором отметил Мишуков.

Отметим, накануне стало известно, что продюсеры хотят сделать продолжение "Содержанок". Киношники собираются "перезагрузить" проект – создать новых персонажей и свежую историю. Уже полюбившимся героям тоже найдется место в перезапуске, однако они будут на втором плане.