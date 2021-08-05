"Львеночек из "Клона": как живет вернувшийся с того света актер Режиналду Фария

Недавно Режиналду Фария отметил 84-летие.

Премьера теленовеллы "Клон" состоялась 20 лет назад, однако в России она все еще не потеряла актуальности. В середине августа на популярном отечественном телеканале вновь начнут транслировать историю, в которой параллельно развиваются сразу несколько романтических линий. В центре сюжета любовь уроженки Марокко Жади и бразильца Лукаса. Не менее интересной парой в картине являются миллионер Леонидас Феррас в исполнении Режиналду Фария и его зазноба Ивети Симас, которую сыграла Вера Фишер.

Актеру Режиналду Фария в "Клоне" досталась непростая роль. Леонидас Феррас, или как нежно называла его избранница Иветти "Львеночек", – богатый промышленник, отец главного героя Лукаса и его брата-близнеца Дьогу. Несмотря на противоречивость характера Леонидаса, этого персонажа полюбили, а актера, играющего эту роль, назвали невероятно харизматичным.

Актер Режиналду Фария 11 июля отметил 84-летие. Звезда теленовеллы не спешит с выходом на пенсию. Он продолжает работать как режиссер и сценарист.

Звезда "Клона" счастлива в браке с Ванией Дото. Это третья попытка артиста создать семью. У пары нет общих детей, между тем супруга знаменитости активно поддерживает наследников Фарии от предыдущих отношений.

Режиналду Фария впервые стал отцом в 1969 году. Первая супруга актера, психотерапевт Катя Ачкар, родила мальчика, которого назвали Режис. В 1971 году у пары появился сын Марсело.

После развода с Ачкар, Фария вновь познал радость отцовства. В 1984-м у Режиналду появился внебрачный ребенок Карлос.

Сыновья звезды сериала "Клон" тоже посвятили свою жизнь киноиндустрии. Режис Фария в Бразилии не менее известен, чем его папа. Он режиссер. Марсело и Карлос Фария стали актерами.

Исполнитель роли Леонидаса, несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, продолжает вести активный образ жизни. У Режиналду есть аккаунт в "Инстаграм", где он делится с поклонниками снимками и видеозаписями.

Напомним, в 2015 году Фария месяц пролежал в коме. У знаменитости произошло расслоение коронарной артерии. Медикам удалось вытащить звезду "Клона" с того света. После больницы Режиналду довольно быстро вернулся в обойму – в 2016-м он вновь взялся за работу.