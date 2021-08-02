"Всю жизнь готовился": из-за Пересильд и Шипенко космонавт упустил последний шанс попасть на орбиту

За космонавта Андрея Бабкина никто не заступился.



Звезда сериала "Угрюм-река" и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправятся на орбиту. В космосе кинематографист и артистка будут снимать картину с рабочим названием "Взлет". Фильм – это совместное детище Первого канала и Роскосмоса.

По словам главного просветителя по теме полетов на орбиту, конструктора космического приборостроения Александра Хохлова, многие специалисты критикуют кинопроект. Недовольны идеей и отечественные космонавты.

Проблема, как отметил Хохлов, заключается не в самом фильме, а в том, как был организован полет актрисы Пересильд и режиссера Шепенко. Создатели фильма не стали искать деньги и организовывать дополнительный шаттл. Они забрали корабль из федеральной программы, уже оплаченный правительством. Изначально на "оккупированном" киношниками челноке должны были лететь профессиональные космонавты. Из-за экспедиции артистки и режиссера пришлось перекроить весь график полетов.

Отбывших внепланово Юлию Пересильд и Клима Шепенко надо будет также внепланово возвращать. Из-за съемок фильма отечественные и американские астронавты пробудут на орбите лишние полгода – места в корабле, который должен был отправить космонавтов на Землю, займут кинодеятели.

Александр Хохлов отметил, что больше всех в истории со съемками на МКС пострадал космонавт Андрей Бабкин. Именно он должен был отправиться на орбиту в октябре. Как сообщил Хохлов, Бабкин ждал возможности полететь очень долго и тщательно готовился. К сожалению, весной космонавта огорошили неприятной новостью – его сняли с полетов из-за съемочной группы фильма "Взлет". В защиту Бабкина никто не высказался.

"А поскольку Бабкину уже больше 50 лет, другой полет ему уже не светит. Получается, что человек, который всю жизнь готовился, не полетел из-за того, что полетели снимать фильм", – посетовал эксперт.