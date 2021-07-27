Показавшая себя в скафандре Пересильд нарушила строгий запрет

Звезда сериала "Угрюм-река" Юлия Пересильд в октябре этого, 2021 года отправится в космос на две недели. Вместе с режиссером Климом Шипенко артистка снимет на орбите фильм, у которого есть пока только рабочее название – "Взлет".
В конце мая Пересильд и Шипенко начали готовиться к полету. Знаменитости тренируются в научно-исследовательском центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Как оказалось, перепрофилирование артистов в покорителей космоса продолжается до сих пор.
В личном микроблоге Юлия опубликовала несколько фото из центра подготовки. В кадре актриса запечатлена с режиссером Климом Шипенко и космонавтом "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым. На снимке знаменитости облачены в скафандры.
"Наша первая совместная тренировка в составе экипажа: Шипенко/Шкаплеров/Пересильд 🚀 Как все было, расскажу когда-нибудь❤️, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки… И да ☝🏻, я никогда не понимала людей, которые кричали П Я Т Н И Ц А 👏 Ура!!! Потому что у актеров нет субботы-воскресенья 🤷🏼♀️ Это дни спектаклей!!! Теперь Пятницу отмечаю криками: Да! Ура! Ура!!! Мы прожили эту неделю💪🏻😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала звезда сериала "Угрюм-река".
Как оказалось, Юлии Пересильд строго-настрого запретили публиковать в Сети снимки с тренировок. Между тем знаменитость нарушила правило.
"Нельзя ничего выкладывать с наших подготовок к 🚀, но я подумала, раз уж все издания уже все выложили, наверное, и мне можно 😂!" – отметила звезда.
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