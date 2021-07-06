Бурунов обрушился на проникшую во МХАТ Бузову: Они людей обкрадывают

44-летняя звезда сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Ивановы-Ивановы" раскритиковала выход поющей телеведущей Ольги Бузовой на сцену МХАТа. По словам Сергея Бурунова, экс-участница реалити-шоу "Дом-2" пришла в театр за хайпом. Артист обрушился на знаменитость с критикой.
Бурунов считает, что "ТикТок" и "Инстаграм" говорит молодому поколению, дескать, сегодня можно что угодно. Теперь не надо учиться, чтобы выходить на сцену театра, снимать видео и быть вокалистом.
Между тем, как считает Бурунов, непрофессиональные артисты никак не отвечают за то, что делают. "Но при этом духовно они людей обкрадывают", – заявил Сергей.
Звезда "Полицейского с Рублевки" считает, что происходящее сейчас в театре может привести к духовной деградации населения. Сцена должна образовывать и обогащать своих зрителей, а этого не происходит. Выступающий должен нести ответственность, уверен Бурунов.
Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Бурунов рассказал, что был разочарован в актерстве и хотел сменить сферу деятельности. Из-за невостребованности артист злоупотреблял алкоголем.
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