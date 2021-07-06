Пассия разлюбила и бросила мечтающего о детях Бурунова

Актер Сергей Бурунов объяснил, почему до сих пор не создал семью.

В марте звезда сериала "Полицейский с Рублевки" отпраздновала 44-летие. Актер Сергей Бурунов не был женат и пока бездетен. В последнее время артист все чаще задумывается о создании семьи.

"С семьей пока вопросы, потому что моя семья вся была на съемочной площадке много лет. Я там жил. Кто это выдержит? Потому что меня дома нет. Даже взять прошлый год: меня дома не было полгода", – признался Сергей Бурунов в свежем интервью.

Звезда "Полицейского с Рублевки" надеется в будущем стать отцом. "Я понимаю, что пора. Ну, от тех, от кого хотел, там не захотели", – поделился Бурунов.

В прошлом Сергей был влюблен в девушку, с ней он планировал создать семью. Артист всячески демонстрировал избраннице серьезность своих намерений. По словам Бурунова, пассия его разлюбила и бросила. Красавица, разбившая сердце актеру, посвятила свою жизнь киноиндустрии.

"За руку брал, в глаза глядел, к родителям подводил. Ну, все. Прошла любовь, завяли помидоры", – поведал артист.

Сергей Бурунов отметил, что с возрастом поиск второй половинки становится все сложнее. У артиста уже нет времени на отношения, ведущие в никуда.

"Тут же вопрос духовного единства с человеком. С кем можно помолчать. А это очень тяжело. По молодости есть время экспериментировать, а сейчас его нету уже. Потому что ты не отдаешь себе отчет о том, что время уходит. Как-то в молодости его много", – отметил актер сериала "Полицейский с Рублевки".