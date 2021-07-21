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Сериалы
Звезда "Кухни" встретилась с 8-летним сыном на съемках рекламы после долгой разлуки

Звезда "Кухни" встретилась с 8-летним сыном на съемках рекламы после долгой разлуки

Артистка Ольга Кузьмина и ее сын некоторое время были порознь.
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Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина два года назад рассталась с мужем. Этот брак знаменитости продлился 14 лет и подарил ей замечательного сына Гордея. Отпрыску актрисы уже восемь лет.

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Кузьмина внимательно следит за тем, чем увлекается ее ребенок. Артистка поддерживает любые начинания Гордея несмотря на то, что его приоритеты постоянно меняются. Ольга старается ничего не навязывать мальчику, лишь наблюдает за тем, что ему интересно.

Ольга Кузьмина не скрывает, что с сыном подолгу не встречается. Плотный гастрольный график не позволяет артистке быть постоянно рядом. С кем живет ребенок, пока она трудится, артистка не пояснила. Возможно, с отцом. Ольга, к слову, с бывшим мужем сохранила хорошие отношения после развода.

Недавно, чтобы увидеть маму и узнать тонкости ее работы, Гордей приехал на съемки рекламы, в которой задействована Ольга. Мальчик очень соскучился по родительнице, которая была в длительной командировке.

"Единственный день для встречи оказался моим съемочным днем, – рассказала звезда "Кухни" в свежем интервью. – И я предложила Гордею встретиться на съемочной площадке".

В тот день Гордей убил сразу двух зайцев: побыл рядом с мамой и узнал о том, как снимаются рекламные ролики. Ребенок удивился тому, как кропотливо и дотошно трудится творческий коллектив. Сын артистки стойко вытерпел полный съемочный день в душном павильоне. Между тем, звезда "Кухни" не уверена, что Гордей захочет еще раз побывать на съемках.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 17:01 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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