Победившей в "Ледниковом периоде" актрисе Кузьминой поставили неутешительный диагноз

На днях состоялся финал шоу "Ледниковый период". Решением судей победа в проекте была отдана актрисе Ольге Кузьминой и фигуристу Александру Энберту.
В честь триумфа Кузьмина и Энберт появились в программе "Вечерний Ургант". Беседуя с ведущим шоу, Ольга рассказала, что серьезно пострадала во время репетиций на льду. Более того, о том, что травмировалась, звезда сериала узнала уже после завершения проекта.
По словам Кузьминой, долгое время она чувствовала боль в ребрах. Актриса не придавала значения неприятным ощущениям, так как все участники "Ледникового периода" жаловались на подобные проблемы. Когда шоу подошло к концу у Ольги появилось время, чтобы посетить врача. В клинике знаменитости сделали рентген. Медик поставил неутешительный диагноз – перелом ребра.
"Ну, зато ценность всех наших элементов возросла", - добавила звезда сериала "Кухня".
Кузьмина и Энберт также сообщили, что победа в ледовом шоу была для них полной неожиданностью. Актриса уверена, что другие участники состязаний катались не хуже.
Ольга добавила, что во время репетиций она и ее партнер оттачивали каждый шаг и поворот головы. Пара доводила выступление до идеала. Актриса и фигурист провели на льду уйму времени.
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