Покойный Борис Грачевский довел до слез звезду сериала "Кухня"

Сейчас актриса с теплотой в душе и сердце вспоминает покойного наставника. По словам девушки, ее карьера зародилась на съемках "Ералаша" под пристальным контролем режиссера.
Неожиданный уход Бориса Грачевского потряс не только родственников, но и экс-учеников маэстро. Так, за несколько дней до смерти руководитель поделился впечатлениями о работе с Ольгой Кузьминой. По словам мужчины, будущая артистка пробилась благодаря таланту и высокому уровню ответственности.
"От нее шла фантастическая, замечательная энергия. Она не была комедийной девочкой, а мегаочаровательной и очень складненькой, и ее очень любила камера. Из нее выросла чудесная девушка", – говорил режиссер.
Кузьмина смогла услышать трогательные слова лишь после трагичной кончины Грачевского. В эфире одной из телепередач актриса не смогла сдержать слез и разрыдалась во время интервью. 33-летняя звезда добавила, что ей грустно от одной мысли, что Борис Юрьевич "останется теперь с нами только в телевизоре".
Ранее Ольга призналась, что показывала своему сыну работы журнала "Ералаш". Они вместе долго смеялись над нелепыми сценами и размышляли о развитии детского кинематографа. Наследник актрисы пока не выказал желания приобщиться к шоу-бизнесу. Мальчика интересуют более приземленные вещи: общение со сверстниками, всевозможные кружки и спортивные секции.
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