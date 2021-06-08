Живущая в США дочь Машкова о принадлежности к русским: Лучше притворяться шведкой

Актриса Мария Машкова давно осела в Америке.

Актриса Мария Машкова довольно продолжительное время живет в США. На чужбине растут дочери знаменитости от музыканта Александра Слободяника-младшего – Стефания и Александра.

Мария не скрывает, что в Россию приезжает не чаще одного раза в год и только по рабочим вопросам. Например, недавно Машкова снималась в отечественном проекте – во второй части картины "Света с того света". Это лето артистка планирует провести на родине. Знаменитость впервые за долгое время привезла с собой детей.

Машкова не хочет, чтобы наследницы потеряли связь с Россией. Стефания и Александра должны идентифицироваться с родным отечеством, считает звезда. Себя Мария считает настоящей сибирячкой, ведь появилась на свет в Новосибирске.

Недавно дочь Владимира Машкова работала в американском фильме "Международная космическая станция". Марии досталась роль женщины-космонавта из России. Голливудские коллеги, как поведала актриса, очень интересовались жизнью нашей страны и много спрашивали о Сибири. Артистка начала гордиться своей национальностью, которую ранее боялась раскрывать.

"А до этого даже не думала, что такое возможно, может, мне вообще лучше притворяться шведкой, чтобы брали на роли", – сказала Мария Машкова в свежем интервью.

Отметим, продолжение картины "Света с того света" стартует на ТНТ 15 июня. В ленте Машкова играет девушку, которая притворяется экстрасенсом, чтобы заработать на операцию, которая вытащит ее из инвалидного кресла.