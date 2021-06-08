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Сериалы
Сдавшая на фоне рака звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти отказалась от операции

Сдавшая на фоне рака звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти отказалась от операции

Артистка Шеннен Доэрти выступила против улучшений внешности.
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50-летняя звезда сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти много лет борется с онкологией. В феврале 2020 года после длительной ремиссии рак вернулся. О рецидиве болезни актриса сама сообщила общественности. Доктора диагностировали у Доэрти четвертую стадию недуга.

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По словам Шеннен, она научилась принимать свою болезнь и перемены во внешности, которые та спровоцировала. На фоне недуга Доэрти резко сдала. Однажды из-за агрессивного лечения знаменитость потеряла все волосы. Между тем артистка никогда не думала об уколах "красоты" и отказалась от пластических операций, ведь у нее есть проблемы поважнее. Доэрти считает, что естественная внешность всегда в выигрыше.

"Я жила. Мне нравится, что я жила и что мое лицо отражает мою жизнь. Я прошла через рак и не только это", – рассудила звезда сериала "Зачарованные".

Шеннен Доэрти раскритиковала глянцевые журналы и индустрию кино. Артистка считает, что они некорректно отражают действительность и вводят в заблуждение. В современных фильмах Шеннен не нашла персонажей, с которыми могла бы себя соотнести. Актрисы, играющие персонажей ее возраста, пользуются ботоксом и делали подтяжки лица, поэтому выглядят значительно моложе своих лет. "Естественных" женщин Доэрти в кино не увидела. Звезда "Зачарованных" считает, что просмотр таких картин вреден для самооценки.

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Публикация от ShannenDoherty (@theshando)

Как писали "Дни.ру", не так давно актриса Шеннен Доэрти показала честное фото. Знаменитость продемонстрировала лицо без макияжа и получила сотни комплиментов.

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Фото: F Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 12:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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