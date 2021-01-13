"Полтора года": стало известно о судьбе онкобольной звезды "Зачарованных" Шеннен Доэрти

Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" сражается с онкологическим заболеванием. У 49-летней Шеннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой стадии. Коварный недуг долгое время был в ремиссии, но вновь заявил о себе. Астролог Анна Гехман считает, что всему виной активация двух теневых планет.

Луна в Весах. Вода в воздушном знаке. Эти люди находятся под управлением Венеры. А Венера – это роскошь, чувственные удовольствия, любовь и счастье.

Шеннен Доэрти – личность творческая, с тягой к миру красоты и искусства. Такому человеку свойственно следить за всеми модными тенденциями. Она любит посещать выставки и модные показы, стремится к роскоши. Луна в Весах заставляет человека идти на компромиссы ради общего спокойствия. Но Шеннен не такая! Она любит скандалы, ей сложно находить общий язык с партнерами и всему виной тут ретроградный Меркурий. Именно он вызывает непонимание и неумение находить общий язык с людьми. А в соединение с Сатурном в падении в Овне усиливает конфликтность, так как Сатурн и Марс – управитель Овна – враги.

Весы – это вечный маятник, масса сомнений и противоречий. В своей жизни человек с одной стороны старается примирить конфликтующие стороны и не доводить дело до конфликтов, но с другой ретроградный Меркурий влияет на его коммуникативные способности и не дает увидеть истину из-за того, что в голове у человека очень много страхов и заблуждений.

Венера в знаке Водолея тянет человека ко всему неординарному, экстравагантному. Это свободолюбивые личности и такой человек выбирает партнеров всегда гениальных и непохожих на других. Сама Шеннен в партнерах ценит остроумие, оригинальность, а так же эрудицию. Солнце в рыбах сделает Шеннен проницательной, чуткой и любящей тихие уединенные места. Такие люди живут в мире своих грез. Марс в Стрельце делает ее воином, готовым идти смело вперед ради поставленной цели и воевать за правду и справедливость. Такой человек никогда не совершит никаких безнравственных поступков. Для него, прежде всего, соблюдение всех правил, нравственность и открытость.

Юпитер в Скорпионе делает человека духовным учителем, который учится сам и готов учить жизни других. Юпитер это открытость, а Скорпион замкнутость и подозрительность. Поэтому такому человек, если делится знаниями и информацией с другими, то очень аккуратно.

2021 год принесет в жизнь Шеннен Доэрти много сложных моментов. Ось Раху-Кету проходит у нее через второй и восьмой дома, а эти дома сложны сами по себе. Восьмой дом связан с тяжелыми хроническими заболеваниями, продолжительностью жизни.

В 2020 году у Шеннен вновь обнаружили рак. И это могло быть связано как раз с активацией этих домов и переходом двух теневых планет, которые будут находиться в этом положении полтора года. Будем надеяться, что она сможет преодолеть этот период.

Так же ждут перемены в вопросах связанных с недвижимостью или автомобилями. Приятные хлопоты в любом случае, результаты которых ее порадуют.