"Надо нести ответственность": опороченная любовной связью с женатым Муцениеце развязала войну

Популярная актриса Агата Муцениеце планирует обелить реноме.

В марте в Сети муссировался слух, дескать, актриса Агата Муцениеце закрутила роман с женатым режиссером Климом Шипенко. В качестве доказательства светские сплетники предъявляли фото, на котором запечатлены целующиеся мужчина и женщина.

Муцениеце на эту информацию отреагировала быстро и довольно резко. Тогда пресс-секретарь артистки сообщил, что Агата никогда не позволила бы себе интрижку с человеком, у которого есть семья. По мнению актрисы, отношение с несвободным – это удел женщин "с низкой социальной ответственностью". Представитель подчеркнул, что между Муцениеце и Шипенко никогда не было романа.

Спустя пару месяцев после публикации скандальных кадров Агата решила обелить репутацию. Муцениеце уже подала иск в один из районных судов Москвы. Ответчиком по делу является издание "СтарХит". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь знаменитости Мариам Андреевская.

"За вмешательство в личную жизнь и за порочащие сведения надо нести ответственность", – отметила представительница Муцениеце. В действиях репортеров адвокаты звезды кино и сериалов усмотрели нарушение закона.

Судя по всему, слухи о любовной связи с режиссером сильно задели Агату. Видимо, знаменитость не хочет выглядеть разлучницей в глазах общественности, поэтому пошла войной на СМИ.