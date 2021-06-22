"Наворачиваются слезы": Арзамасову увезли в больницу

Елизавета Арзамасова рассказала, как началось ее сотрудничество с фондом "Старость в радость".

По словам актрисы, в первый раз она попала на благотворительную акцию в больницу с творческой командой телеканала СТС во время работы над сериалом "Папины дочки". "Естественно, я не очень понимала, куда мы едем, это не было какое-то мое осознанное решение", – отметила Елизавета Арзамасова.

Артистов привезли к детям с очень тяжелым заболеванием. По словам звезды, не все члены группы справились с этой поездкой чисто психологически. "Наворачиваются слезы, и ты ничего с этим не можешь поделать, и быть там в таком состоянии невозможно", – рассказала актриса.

Знаменитость уверена, что в такой ситуации лучше сразу покидать мероприятие, так как артист все же приехал не слезы лить, и эти эмоции никак не помогут больным. "Наверное, надо почувствовать в себе это ощущение того, что ты чем-то можешь быть полезен, чем-то можешь порадовать", – поделилась Елизавета Арзамасова.

После той поездки актриса регулярно участвовала в подобных мероприятиях, плюс старалась помогать людям своими силами. "Но стать попечителем фонда – это уже совсем другое, это же взять на себя ответственность", – отметила звезда. Она добавила, что для нее большая честь принимать участие в работе фонда "Старость в радость", хотя ей непросто далось это решение.

Напомним, весной стало известно, что Елизавета Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка. Актриса сообщила о радостном событии в личном блоге. Для артистки это будет первый малыш, а тренер по фигурному катанию уже воспитывает сына от предыдущего брака.