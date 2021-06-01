Исполнитель роли Неда Старка бросил смотреть "Игру престолов" после первого сезона

В "Игре престолов" британец Шон Бин сыграл одну из ключевых ролей – хранителя Севера, лорда Винтерфелла Эддарда Старка по прозвищу Нед. В первом сезоне картины этот герой является центральным и умирает от меча палача.
В свежем интервью Шон Бин признался, что бросил смотреть "Игру престолов" после казни Эддарда. Более того, знаменитость даже не интересовалась, чем закончилась лента.
Репортер, с которым общался артист, кратко пересказал Бину сюжет остальных семи частей истории. Тот факт, что Винтерфелл вышел из состава Семи Королевств, обрадовал Шона. Интересно, что артист остался доволен тем, как закончилась "Игра престолов".
Исполнитель роли Неда Старка отметил, что не боится спойлеров, так как скорее всего забудет эту беседу со временем. Шон Бин планирует досмотреть сериал, правда, пока не решил когда сделает это.
Напомним, сериал "Игра престолов" завершился в мае 2019-го. Всего свет увидело восемь сезонов ленты. Финал картины вызвал бурную реакцию у поклонников киносаги. Он показался необоснованным, сценаристов упрекнули в отсутствии логики. В Сети есть петиция, составители которой требуют переснять заключительные серии.
Как писали "Дни.ру", в коне апреля объявлено о старте съемок приквела "Игры престолов" – "Дом дракона". В основу новой ленты легла книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина.
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