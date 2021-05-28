"Халявщики и недомужчины": мечтающая о богаче звезда "Универа" разразилась гневной отповедью

37-летняя звезда сериала "Универ. Новая общага" считает, что в паре добытчиком должен быть мужчина. Представителей сильного пола, которые не хотят зарабатывать, сидят на шее у жен и возлюбленных, актриса Наталья Рудова считает неполноценными.
"Это не лечится. Они долбанные халявщики и недомужчины!" – разразилась гневной отповедью Рудова, общаясь с подписчиками личного микроблога.
Как заметила артистка, ею "такие уроды" не интересуются. Наталья благодарит судьбу за то, что та бережет ее от встреч с альфонсами.
Также звезда сериала " Универ. Новая общага" ответила на каверзный вопрос: что важнее деньги или настоящее чувство? По словам Натальи, эти понятия не всегда существуют отдельно друг от друга. В обществе сформировался стереотип, что состоятельные люди любить не умеют – это, как считает знаменитость, в корне неверно. Там, где водятся большие деньги, есть место искренности и нежности.
Наталья Рудова подчеркнула, что имеет очень хороший доход, поэтому хотела бы встречаться с состоятельным мужчиной. "Как минимум рядом со мной должен быть человек, зарабатывающий больше, чем я", – размечталась актриса ситкома. Рудова не хотела бы платить за ухажера, сопровождающего ее.
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