"Халявщики и недомужчины": мечтающая о богаче звезда "Универа" разразилась гневной отповедью

Звезда ситкома о студентах Наталья Рудова не готова содержать мужчину.



37-летняя звезда сериала "Универ. Новая общага" считает, что в паре добытчиком должен быть мужчина. Представителей сильного пола, которые не хотят зарабатывать, сидят на шее у жен и возлюбленных, актриса Наталья Рудова считает неполноценными.

"Это не лечится. Они долбанные халявщики и недомужчины!" – разразилась гневной отповедью Рудова, общаясь с подписчиками личного микроблога.

Как заметила артистка, ею "такие уроды" не интересуются. Наталья благодарит судьбу за то, что та бережет ее от встреч с альфонсами.

Также звезда сериала " Универ. Новая общага" ответила на каверзный вопрос: что важнее деньги или настоящее чувство? По словам Натальи, эти понятия не всегда существуют отдельно друг от друга. В обществе сформировался стереотип, что состоятельные люди любить не умеют – это, как считает знаменитость, в корне неверно. Там, где водятся большие деньги, есть место искренности и нежности.

Наталья Рудова подчеркнула, что имеет очень хороший доход, поэтому хотела бы встречаться с состоятельным мужчиной. "Как минимум рядом со мной должен быть человек, зарабатывающий больше, чем я", – размечталась актриса ситкома. Рудова не хотела бы платить за ухажера, сопровождающего ее.